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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, gün içerisinde olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

İZMİR (İHA) - İZDENİZ Genel Müdürlüğü, gün içerisinde olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, saat 10.00 itibarıyla iptal edilen araba vapuru dahil tüm seferlerin saat 11.00 itibarı ile yeniden başladığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, hava ve deniz koşullarında yaşanan olumsuzluğun sona ermesiyle birlikte, saat 11.00 itibariyle araba vapuru ve yolcu gemisi sefer tarifesi program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" denildi. - İZMİR

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