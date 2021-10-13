İZMİR'DE UYUŞTURUCU TİCARETİ OPERASYONU; DOKTORLAR VE ECZACILAR DA GÖZALTINDA - Haberler
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İZMİR'DE UYUŞTURUCU TİCARETİ OPERASYONU; DOKTORLAR VE ECZACILAR DA GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İZMİR'DE UYUŞTURUCU TİCARETİ OPERASYONU; DOKTORLAR VE ECZACILAR DA GÖZALTINDA

İZMİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 bin 78 reçete, 808 pregabalin etken maddesi ilaç ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri 3,5 ay boyunca takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla harekete geçen ekipler, 199 personelin katıldığı operasyon düzenledi. Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla olmak üzere toplam 8 ilçede tespit edilen adreslere dün eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda dedektör narkotik köpekleri de bulundu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 808 pregabalin etken maddesi ilaç, 7 bin 78 reçete, 2 bin 42 kimlik fotokopisi, 1 para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyonda 2 doktor, 7 eczane sahibi, 11 eczane çalışanı, 1 doktor çalışanı, 1 doktor eşi, 4 satıcı olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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