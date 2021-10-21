İzmir'de uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adatepe Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli S.A'yı, yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında, satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlının evinde yapılan aramada da 23 parça satışa hazır esrar bulundu.

Farklı suçlardan kaydı bulunduğu da belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
SOSYAL MEDYADA ÇOCUKLARIN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİN PAYLAŞILMASINA TUTUKLAMA

SOSYAL MEDYADA ÇOCUKLARIN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİN PAYLAŞILMASINA TUTUKLAMA

 Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

 İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu

İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title