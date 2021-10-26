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Uyuşturucu taciri otelde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu taciri otelde yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin kaldığı otel odasına polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

BUCA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin kaldığı otel odasına polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen N.K.'nin (52), ilçeye bağlı Kuruçesme Mahallesi'nde bir otelde konakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin otel odasına düzenlediği operasyonda yapılan aramada 164 gram metamfetamin, yarım litre sıvı uyarıcı, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 fişek ile çalıntı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli N.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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