İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Ekim arasında Bayındır, Beydağ, Buca, Menemen, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 360 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 17 gram metamfetamin ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.