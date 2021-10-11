İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı - Haberler
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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İzmir'de 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Ekim arasında Bayındır, Beydağ, Buca, Menemen, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 360 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 17 gram metamfetamin ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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