İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.
İZMİR (AA) - İzmir'de 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Ekim arasında Bayındır, Beydağ, Buca, Menemen, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 360 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 17 gram metamfetamin ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri