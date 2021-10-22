İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü
AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'in Gaziemir ilçesinde demir direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde demir direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Semihcan Koyuncu idaresindeki 35 APA 296 plakalı otomobil, dün gece Gazi Mahallesi Akçay Caddesi'nde, alt geçit girişi yan yolda demir direğe çarptı.
Sürücü, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılıp ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Koyuncu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Akçay Caddesi'nde ilerleyen otomobilin refüjdeki demir direğe çarpması ve motorunun yola savrulması yer alıyor.
AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri