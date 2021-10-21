İzmir'de terör operasyonunda HDP ilçe başkanları gözaltında (2) - Haberler
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İzmir'de terör operasyonunda HDP ilçe başkanları gözaltında (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
İzmir'de terör operasyonunda HDP ilçe başkanları gözaltında (2)

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN LARI PAYLAŞILMIŞGözaltına alınan HDP Torbalı İlçe Eş Başkanı H.B. ve Karabağlar İlçe Eş Başkanı Ş.Y.'nin sosyal medya hesaplarında PKK ve PYD üniformalı teröristlere ait fotoğraf, video ile marş ve eylem görüntüleri paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi.

TORBALI, İZMİR (DHA) - TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN LARI PAYLAŞILMIŞ

Gözaltına alınan HDP Torbalı İlçe Eş Başkanı H.B. ve Karabağlar İlçe Eş Başkanı Ş.Y.'nin sosyal medya hesaplarında PKK ve PYD üniformalı teröristlere ait fotoğraf, video ile marş ve eylem görüntüleri paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi. Öldürülen teröristlerden 'şehitlerimiz' diye bahsettikleri de öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Tolga TAHÇI/İZMİR,


İzmir'de terör operasyonunda HDP ilçe başkanları gözaltında (2)

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