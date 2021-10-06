İzmir'de tefecilik operasyonunda 2 gözaltı - Haberler
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İzmir'de tefecilik operasyonunda 2 gözaltı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de tefecilik operasyonunda 2 gözaltı

İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken, çok sayıda senet ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken, çok sayıda senet ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire'de 2 kişinin tefecilik yaparak borç para verdikleri şahıslara zorla açık senet imzalattırdıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelilerin ikametleri ve işyerlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 53 dolu senet, 11 bin 200 lira nakit para, 5 senet koçanı, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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