Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler
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Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

KONAK, İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, İsmet Kaptan Mahallesi 1369 Sokak'ta 19.30 sıralarında Şahin Arıkan ile Mehmet T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T. yanındaki bıçakla Arıkan'ı göğüs ve sırt bölgesinde 4 yerinden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arıkan, sağlık ekiplerince Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra firar eden şüpheli Mehmet T, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Basmane Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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