İzmir'de tadilat yapılan binadaki çökme nedeniyle bir işçi yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde tadilat sırasında çöken çatıdan düşen Afganistan uyruklu işçi, hastaneye kaldırıldı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tadilat sırasında çöken çatıdan düşen Afganistan uyruklu İşçi, hastaneye kaldırıldı.
Tuzcu Mahallesi'nde tadilat çalışması devam eden evin çatısı çöktü. Çatıda çalışan Afganistan uyruklu Ali Gallou (24) düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri Gallou'yu ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Gallou'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin önlem aldığı binada, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı arama ekibi, köpekle arama yaptı. İnşaatta başka birinin olmadığını tespit eden ekipler, güvenlik amacıyla inşaata girişi kapattı.
AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri