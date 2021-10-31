İzmir'de sivil zabıta ekibinden taksilere 'kısa mesafe' denetimi

İZMİR (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yolcuların 'kısa mesafe' şikayetlerini dikkate alarak, kentte hizmet veren taksicilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Sivil ekipler, yolcu gibi taksilere bindi. Gidecekleri mesafe kısa olduğu gerekçesiyle yolcu almayan taksi şoförlerine para cezası kesildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şubesi, kesintisiz ve güvenli trafik akışını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Yurttaşların şikayetlerini değerlendiren ekipler, ticari taksilerin 'kısa mesafe' diyerek yolcu almadığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sivil zabıta ekipleri, kentin farklı noktalarında yolcu gibi bindikleri taksicilerden, kendilerini kısa mesafeye götürmelerini istedi. 'Kısa mesafe' diyerek gitmek istemeyen taksi şoförlerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından belirlenen 427 liralık ceza kesildi.

Kurdukları sistemle araçların takibini yapabildiklerini ifade eden Anık, "Yol kenarında bekliyorsunuz ve taksi durdurmak istediniz. Durmadığında bize plakası veya güzergahı, saat bilgisi verilirse biz o aracın durup durmadığını belirleyebiliyoruz. Bunlar tabi ki caydırıcı önlemler. Ancak önemli olan direksiyon başındaki arkadaşlarımızın duyarlı olması. 2 bin 823 taksicimiz kentimizde faaliyet gösteriyor. Taksicilerimizin yüzde 98 oranında duyarlı olduğunu düşünüyorum. Duyarlı bu arkadaşlarımı kutluyorum. Alınan tedbirler sayesinde sorun yaşanacağını düşünmüyorum" diye konuştu.