İzmir'de sis etkili oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi azalırken kent beyaz örtüyle kaplandı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ana arterlerde araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Adnan Menderes Havalimanı'nda iç ve dış hat seferlerinde sis nedeniyle gecikmeler yaşandı.