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İzmir'de şehit ailesinin evine giren hırsızlık şüphelileri yakalandı

AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
İzmir'de şehit ailesinin evine giren hırsızlık şüphelileri yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat'ın ailesinin yaşadığı ev ile başka bir eve hırsızlık için giren 3 şüpheli yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat'ın ailesinin yaşadığı ev ile başka bir eve hırsızlık için giren 3 şüpheli yakalandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı.

Çok sayıda ziynet eşyası ile bin lira ele geçirilen otomobildeki A.G, Y.B. ve E.U gözaltına alındı.

Şüphelilerin Siirt'in Pervari ilçesi Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığına teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat'ın ailesinin yaşadığı ev ile avukat Gökberk Tetik'in evinden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Ekipler, çalınan eşyaları ev sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemleri süren 3 şüphelinin, Muğla ve Aydın'da da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri
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