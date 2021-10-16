İzmir'de şehit ailesinin evine giren hırsızlık şüphelileri yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat'ın ailesinin yaşadığı ev ile başka bir eve hırsızlık için giren 3 şüpheli yakalandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı.

Çok sayıda ziynet eşyası ile bin lira ele geçirilen otomobildeki A.G, Y.B. ve E.U gözaltına alındı.

Şüphelilerin Siirt'in Pervari ilçesi Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığına teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat'ın ailesinin yaşadığı ev ile avukat Gökberk Tetik'in evinden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Ekipler, çalınan eşyaları ev sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemleri süren 3 şüphelinin, Muğla ve Aydın'da da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.