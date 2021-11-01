İzmir'de salep yetiştiriciliği yaygınlaşacak

İZMİR (AA) - İzmir'de, salep yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje uygulanmaya başlandı.

İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Salep Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Buca ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde üretici Mehmet Çınar'a ait 250 metrekare alanda ilk salep yumrularının dikimi yapıldı.

38 bin lirası bakanlık desteğiyle gerçekleştirilen 50 bin lira tutarındaki proje ile üreticilere yeni bir ürünün tanıtılması, daha fazla sayıda çiftçinin salep hakkında bilgi sahibi olması, küçük aile işletmelerinin gelir seviyesinin artırılması ve Buca tarımına yeni bir ürünün kazandırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "2021 başında 'Tarımda 35'in İzi' sloganıyla başlatmış olduğumuz 35 projemiz ile 30 ilçemizde İzmir tarımına ve 145 bin çiftçi ailemize bir dokunuş yapmak istedik. Alternatif üretim metotlarını ve alternatif ürün desenlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Her ilçemizde farklı bir proje uyguladık. Bugün iklimin ve coğrafyanın getirmiş olduğu değişikliklere göre damlama sulama sistemleri, tıbbi aromatik bitkilerin geliştirilmesi, hayvancılığın geliştirilmesi gibi projelerle birim alanda üreticilerimizin en çok kazancı elde etmesi için yeni ürünleri, yeni teknolojileri tanıtma, yeni demonstrasyonlar yapma noktasında 30 ilçemizde çalışmalar yürütüyoruz."

Dünyada ve Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilere olan talebin her geçen yıl arttığını vurgulayan Özen, doğada toplaması yasak olan salebi bu tür çalışmalarla tarlada ekiminin yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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