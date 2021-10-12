Son dakika haberleri! İzmir'de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İzmir'de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İzmir'de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonlarda 4 bin litrenin üzerinde sahte etil alkol ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonlarda 4 bin litrenin üzerinde sahte etil alkol ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde alkollü içki ürettiği belirlenen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ekiplerin Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan iş yeri, depo ve araçlara yaptığı baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan 5'er litrelik bidonlar halinde 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi, 220 aroma kiti, 5 litre sahte viski, 7 milyon 850 bin çeşitli markada bandrolsüz makaron ile 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlarda olaylarla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ile ilgili emniyet tarafından yapılan açıklamada "Kent genelinde insan sağlığına ciddi zararları olan izinsiz ve uygunsuz koşullarda etil alkol imalat üretimi, ticareti ve satışıyla sağlıksız koşullarda tütün mamulü üretimi, piyasaya sürülmesi konularında mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteğiyle devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

Son dakika haberleri! İzmir'de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı

Son dakika haberleri! İzmir'de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı

Son dakika haberleri! İzmir'de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı

Son dakika haberleri! İzmir'de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
HDP İzmir İl Binası'na saldıran Deniz Poyraz, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş

HDP İzmir İl Binası'na saldıran Deniz Poyraz, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş

 Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

 KOM'un Çekirge Operasyonu'nda sahte PCR testi düzenleyenlere gözaltı

KOM'un Çekirge Operasyonu'nda sahte PCR testi düzenleyenlere gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin
Spor Hamit Altıntop Amelia Hamlin Ozan Tufan
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! İzmir'de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:26:12. #1.12#