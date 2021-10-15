İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Haberler
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İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, caddeleri göle çevirdi, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

İZMİR (İHA) - İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, caddeleri göle çevirdi, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Urla ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçların sulara gömüldüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yine kent merkezinde de sağanak yağış ve fırtına etkiliydi. Fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Çatı uçması nedeniyle bir araçta hasar meydana geldi. İzmir Kordon'da da yine sağanak yağış ve fırtınayla deniz seviyesi yükseldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferleri geçici olarak durduruldu. - İZMİR

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

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Haber: İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Haberler
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