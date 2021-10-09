İzmir'de ormanlık alanda yangın

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Veliler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Bölgede devam eden ve hızı 20 kilometreye yaklaşan rüzgar sebebiyle ekiplerin söndürme çalışmalarında zorluk yaşadığı öğrenilirken, çalışmaların devam ettiği belirtildi. - İZMİR

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