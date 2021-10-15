İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
İzmir'de olumsuz hava şartları dolayısıyla vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.
İZMİR (AA) - İzmir'de olumsuz hava şartları dolayısıyla vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.
İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin saat 10.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri