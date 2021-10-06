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İzmir'de öğrencilerinin zehirlenmesine ilişkin 3 kişinin ifadesine başvuruldu

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de öğrencilerinin zehirlenmesine ilişkin 3 kişinin ifadesine başvuruldu

İzmir'in Buca ilçesinde Sevgi Ferit Akın İlköğretim Okulu'nda bazı öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin 3 kişinin ifadesine başvuruldu.

BUCA, İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde Sevgi Ferit Akın İlköğretim Okulu'nda bazı öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin 3 kişinin ifadesine başvuruldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Sevgi Ferit Akın İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerin gıda zehirlenmesi geçirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Etkinlikte kek ve meyve suyu dağıtan Türk Kızılay Buca Şubesinden bir yöneticinin bilgisine başvuruldu.

Okulda öğrencilere dağıtılan ürünlerin alındığı marketin müdürü, okul kantin işletmecisi ve bağışta bulunan firma yetkilisi, soruşturma kapsamında ifade verdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numuneler hakkında düzenlenecek raporun da soruşturma dosyasına ekleneceği öğrenildi.

Türk Kızılay Buca Şubesinden açıklama

Öte yandan Türk Kızılay Buca Şubesi, kurumca dağıtılan ürünlerin son tüketim tarihlerinin 2022 ve 2023 olduğunu, ürünlerin Türkiye'de şubeleri bulunan toptan marketten temin edildiği belirtildi.

Çocukların şikayetlerinin Türk Kızılayın dağıttığı ikram malzemelerine bağlı olabileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu öne sürülerek, şöyle denildi:

"Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanlarının yaptıkları ilk incelemelerde yaygın tüketimi bulunan tanınmış markalara ait ürünlerde sağlık açısından herhangi bir sakıncanın olmadığı anlaşılmıştır. Kızılay, bu bilgileri yayan kişiler hakkında kurumun itibarına verdikleri zarar nedeniyle yasal süreçleri başlatma hakkını da değerlendirmektedir. Yapılan ilk incelemenin ardından uzmanlar incelemelerini okul kantininde satılan ürünlere yöneltmişler ve kantindeki tüm ürünlerden numuneler alınmıştır. Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanları bu çerçevedeki araştırmalarını sürdürmektedirler."

Olay

Sevgi Ferit Akın Ortaokulunda dün akşam saatlerinde bazı öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşamış ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiş, gıda zehirlenmesi iddialarına yönelik uzman ekipler tarafından inceleme başlatmıştı.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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