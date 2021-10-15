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İzmir'de 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği projesi kurslarına ilgi yoğun

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İzmir'de 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği projesi kurslarına ilgi yoğun

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Nerede Kalmıştık' Eğitim Seferberliği Projesi kapsamında İzmir'de halk eğitimi merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde ve olgunlaşma enstitüsünde çok sayıda kurs açıldı.

İZMİR (Bültenler) - Eğitimleri yarıda kalan kadınların ve kız çocuklarının, okula kaldıkları yerden devam etmeleri için başlatılan eğitim seferberliğinin sloganı 'Nerede Kalmıştık'. Lise eğitimini yarım bırakmış ya da hiç lise eğitimi almamış 20 yaş üstü kadınlar, 81 ilde bulunan açık öğretim liseleri, halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezlerinde ve olgunlaşma enstitüleri aracılığı ile eğitimlerine devam edebilecekler ve aynı zamanda mesleki beceri kazanacaklar. "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği Projesi 4 yıl devam edecek.

Bu doğrultuda, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerinde, mesleki eğim merkezlerinde, olgunlaşma enstitülerinde 'Nerede Kalmıştık' Eğitim Seferberliği Projesi kapsamında kadın istihdamına yönelik pek çok farklı alanda kurslar açıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Okuma Yazma Seferberliği' çerçevesinde ise hiç okula gitmemiş ya da eğitimini yarıda bırakmış kadınlara yönelik açılan kurslar devam etmektedir.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Bornova Halk Eğitimi Merkezinde 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği kapsamında açılan kursları ziyaret etti. Yentür, yaptığı ziyaret sırasında yaşamda karşılaştığı engeller nedeniyle eğitimini yarıda bırakan kişilerin azim ve kararlılıkla kaldıkları yerden devam etmelerinin önemine değindi. İzmir'de bulunan halk eğitimi merkezleri bünyesinde özellikle 'Nerede Kalmıştık' Eğitim Seferberliği Projesi kapsamında bireyleri akademik ve mesleki açıdan destekleyeni, geliştiren pek çok kurs olduğuna dikkat çeken Yentür, "Öğrenmenin yaşı ve sınırı yoktur. Yeni şeyler öğrenmenin peşinde olmalıyız" dedi. Eğitim ve öğretimin yaşam boyu devam ettiğine dikkat çeken Yentür, öğrenme temelli toplumların daha güçlü toplumlar olduğunu vurguladı.

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Haber: İzmir'de 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği projesi kurslarına ilgi yoğun - Haberler
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