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İzmir'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

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İzmir'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de dualar ile eda edildi.

İZMİR (İHA) - Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de dualar ile eda edildi.

Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili, İzmir'deki tüm camilerde huşu içerisinde korona virüsü tedbirlerine uyularak eda edildi. Kandil dolayısıyla Karabağlar ilçesinde bulunan Bahçelievler Kulalı Hancıoğlu Hacı Halil Camisi'nde program düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif sonrası vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında gül suyu, lokum ve çikolata ikram edildi.

(Mustafa İç/İHA)

İzmir'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

İzmir'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

İzmir'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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