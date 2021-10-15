İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve zaman zaman fırtına şeklinde etkili olan rüzgar, su baskını ve deniz taşkınlarına neden oldu.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak ve zaman zaman fırtına şeklinde etkili olan rüzgar, su baskını ve deniz taşkınlarına neden oldu.

Kent genelinde etkisini öğleden sonra artıran yağışlı hava, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde olumsuzluklara neden oldu.

Yağış nedeniyle Çeşme'de Alaçatı Mahallesi'nde bazı yollarda su birikintisi oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çeşme İzmir Otoyolu'nda şiddetli yağışın ve görüş mesafesinin azalmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

Konak Cumhuriyet Meydanı'nda fırtınanın etkisiyle ağaçların dalları kırıldı, Kordon'da deniz taşkını oluştu.

Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde de aniden bastıran yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre son 24 saatte Urla Uzunkuyu Mahallesi 150,9 kilogram, Urla'ya 56,2 kilogram, Çeşme'ye 49,9 kilogram, Karşıyaka 29,3 kilogram yağış aldı.

İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü

Son dakika haberleri! Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amelia Hamlin
Spor Serdar Aziz Lewis Hamilton Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Vladimir Putin Tamer Karadağlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:29:29. #1.12#