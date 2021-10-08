İzmir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zehra L. yönetimindeki 35 YAR 61 plakalı otomobil, Sadıkpaşa Mahallesi Menderes Bulvarında, karşı yönden gelen Erdoğan Ö. idaresindeki 35 AYT 25 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü ve kamyonetteki Muhammer Can S, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Emre Belözoğlu Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Emine Erdoğan Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 21:38:35. #1.11#