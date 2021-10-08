İzmir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zehra L. yönetimindeki 35 YAR 61 plakalı otomobil, Sadıkpaşa Mahallesi Menderes Bulvarında, karşı yönden gelen Erdoğan Ö. idaresindeki 35 AYT 25 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü ve kamyonetteki Muhammer Can S, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.