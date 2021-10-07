İzmir'de kamyonetin akü kısmında 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, kamyonetin akü kısmına gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin bulundu.
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, kamyonetin akü kısmına gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin bulundu.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Ödemiş Narkotik Grup Amirliği, Bozdağ mevkisinde şüpheli bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada, akü kısmında bez torba içinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Araçtaki K.Ü, M.E. ve Ü.Y. gözaltına alındı.
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri