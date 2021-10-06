İzmir'de kafeye ateş açan şüpheli vurularak durduruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kafeye ateş açan şüpheli vurularak durduruldu

AA / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel
İzmir'de kafeye ateş açan şüpheli vurularak durduruldu

İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle kafeye ateş açan kişi vurularak yaralı halde yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle kafeye ateş açan kişi vurularak yaralı halde yakalandı.

İddiaya göre, Kuruçeşme Mahallesi 205 Sokak'ta N.D. (43) husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş açtı.

Sesleri duyan bekçi ekipleri, olay yerine gelerek N.D'ye tüfeği bırakması için uyarıda bulundu.

Ateş açmaya devam eden şüpheli, bekçiler tarafından silahla yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheli, sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Ateş açılan kafenin camlarında ve kapısında hasar meydana geldi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen İrem Derici Kubilay Aka İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Stefan Kuntz Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de kafeye ateş açan şüpheli vurularak durduruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 06:17:44. #1.17#