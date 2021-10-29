İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 140 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 140 bin makaron ele geçirildi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 140 bin makaron ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 140 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

BAYINDIR, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 140 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 120 bini boş olmak üzere toplam 140 bin makaron ve 3 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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