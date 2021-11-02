İzmir'de 24 milyon makaron ve 462 bin paket sigara ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 24 milyon makaron ve 462 bin paket sigara ele geçirildi

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de 24 milyon makaron ve 462 bin paket sigara ele geçirildi

İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 milyon makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara ile 1 ton etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 milyon makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara ile 1 ton etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Bornova ilçelerindeki adreslerde kaçak tütün ve alkol bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyonda 1 tır ve 5 kamyon dolusu olduğu belirtilen 24 milyon bandrolsüz makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara, 1560 paket bandrolsüz sigara kağıdı ile 1 ton etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi de yakalandı.

İzmir'de 24 milyon makaron ve 462 bin paket sigara ele geçirildi

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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