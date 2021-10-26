İzmir'de jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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İzmir'de jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, otomobil ile jandarma aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde, otomobil ile jandarma aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan S. (25) yönetimindeki 35 BD 573 plakalı otomobil, Şemsiler Mahallesi'ndeki kavşakta, 35 JAA 677 plakalı jandarmaya ait kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan jandarma aracı, yol kenarındaki müstakil eve girdi. Evde küçük çaplı hasar oluştu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Kiraz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralanan 2 jandarma personeli ile aynı araçta ifade işlemleri için karakola götürüldüğü öğrenilen Sami D. (72), Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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