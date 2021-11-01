İzmir'de işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı, tutuklandı.

Kınık Mektebi Rüştiye Caddesi'ndeki Kınık Belediye Hamamı önünde, H.D. (32) ile Esat Oğuz (35) arasında Kavga çıktı.

Büyüyen kavgada H.D, Esat Oğuz'u yanında bulunan pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Daha sonra polisi arayan H.D, gelen ekibe cinayeti işlediğini itiraf ederek, suç aleti pompalı tüfekle teslim oldu.

Evli ve 2 çocuk babası H.D, işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının ifadesinde, bir maden şirketinde çalışırken işten çıkarıldığını, buna Oğuz'un sebep olduğunu, kavganın da bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.

Bu arada olaydan 1 gün önce, hem zanlının hem de maktulün polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları da öğrenildi.

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