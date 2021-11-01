İzmir'de işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı, tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı, tutuklandı.

Kınık Mektebi Rüştiye Caddesi'ndeki Kınık Belediye Hamamı önünde, H.D. (32) ile Esat Oğuz (35) arasında Kavga çıktı.

Büyüyen kavgada H.D, Esat Oğuz'u yanında bulunan pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Daha sonra polisi arayan H.D, gelen ekibe cinayeti işlediğini itiraf ederek, suç aleti pompalı tüfekle teslim oldu.

Evli ve 2 çocuk babası H.D, işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının ifadesinde, bir maden şirketinde çalışırken işten çıkarıldığını, buna Oğuz'un sebep olduğunu, kavganın da bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.

Bu arada olaydan 1 gün önce, hem zanlının hem de maktulün polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları da öğrenildi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti

AK Parti'li Dağ, İzmir'deki depremin sembol ismi Ayda'yı ziyaret etti

 Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title