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İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ödemiş'ten Bayındır'a giden Canberk Babacan'ın kullandığı 34 EAE 311 plakalı otomobil, Kahrat Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan'ın kullandığı 35 ACS 565 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücülerden Hüseyin Kocaoğlan ile eşi Havva Kocaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Canberk Babacan ile Gizemay Babacan, Figen Ketenci ve Fadime Koyun, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire ve Ödemiş'teki hastanelere kaldırıldı.

Hüseyin Kocaoğlan'ın kullandığı araçta bulunan ve Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Fadime Koyun, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Durumu ağır olan yaralılardan Figen Ketenci ise tedavi gördüğü Ödemiş Devlet Hastanesinden, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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