İzmir'de iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı - Haberler
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İzmir'de iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Üçkonak Mahallesi'nde dün yaşanan olayla ilgili yakalanan O.G'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.G, tutuklandı.

Öte yandan olayda yaralananlardan M.M'nin (31) Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, M.K'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Üçkonak Mahallesi'nde dün, M.M. ( 31) ile O.G (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, O.G. bıçakla M.M'yi yaralamış, kavgayı ayırmak için araya giren M.K. de elinden yaralanmıştı.

Kavganın ardından kaçan O.G, Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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