İzmir'de iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi'nde ikisi de amatör balıkçılıkla ilgili bir derneğe üye olan Timuçin T. (44) ve Gökhan Çakıcı (27) Sığacık Girlen mevkisinde karşılaştı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Timuçin T. silahla Gökhan Çakıcı'yı yaraladı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacak ve karın bölgesinden yaralanan Çakıcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler Timuçin T'yi gözaltına aldı.