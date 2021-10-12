İzmir'de iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı - Haberler
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İzmir'de iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı

AA / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel
İzmir'de iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi'nde ikisi de amatör balıkçılıkla ilgili bir derneğe üye olan Timuçin T. (44) ve Gökhan Çakıcı (27) Sığacık Girlen mevkisinde karşılaştı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Timuçin T. silahla Gökhan Çakıcı'yı yaraladı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacak ve karın bölgesinden yaralanan Çakıcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler Timuçin T'yi gözaltına aldı.

AA / Cemrecan Tutar - Son Dakika Haberleri
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