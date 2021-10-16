Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Metin Aydemir - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bergama Küçükkaya mevkisinde Mahmut Şakrak idaresindeki 35 HD 8984 plakalı hafriyat kamyonu, aynı istikamette seyreden Ahmet El yönetimindeki 35 L 5885 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Metin Aydemir - Son Dakika Haberleri
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