İzmir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

BALÇOVA, İZMİR (DHA) - BİRİNİN DURUMU AĞIR

İzmir'in Balçova ilçesinde Barışcan Kılıç'ın (25) hayatını kaybettiği trafik kazasında, araçta bulunan Tuğberk Kara (26) ve Berkay Doğan'nın (25) tedavileri sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuğberk Kara'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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