İzmir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Haberler
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İzmir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
İzmir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

BİRİNİN DURUMU AĞIRİzmir'in Balçova ilçesinde Barışcan Kılıç'ın (25) hayatını kaybettiği trafik kazasında, araçta bulunan Tuğberk Kara (26) ve Berkay Doğan'nın (25) tedavileri sürüyor.

BALÇOVA, İZMİR (DHA) - BİRİNİN DURUMU AĞIR

İzmir'in Balçova ilçesinde Barışcan Kılıç'ın (25) hayatını kaybettiği trafik kazasında, araçta bulunan Tuğberk Kara (26) ve Berkay Doğan'nın (25) tedavileri sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuğberk Kara'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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