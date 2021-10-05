İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Buca ilçesinde 9 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 9 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Sevgi Ferit Akın Ortaokulundaki bazı öğrenciler, akşamüstü saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.

Ortaokula sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından öğrenciler Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, gıda zehirlenmesi iddialarına yönelik uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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