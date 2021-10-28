İzmir'de FETÖ'ye operasyonda 2 tutuklama

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, burs gibi yöntemlerle para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest kalan 10 şüpheliden 3'ünün etkin pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya para yatıran, örgütün insan kaynağı olarak tabir ettiği eğitim kurumlarında çalışan, örgüt için burs gibi yöntemlerle para topladığı, örgütün gizli haber leşme programı olan Bylock'u kullandığı iddia edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. 15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan 10 şüpheliden 3'ünün etkin pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi.

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