İzmir'de FETÖ soruşturmasında evli çift gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen evli çift gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında D.K. ile eşi A.K'nin ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Bunun üzerine ikametlerinde gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Çiftin, daha önce FETÖ ile iltisaklı şirketlerde görev yaptıkları öğrenildi.