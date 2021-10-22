İzmir'de FETÖ soruşturmasında evli çift gözaltına alındı - Haberler
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İzmir'de FETÖ soruşturmasında evli çift gözaltına alındı

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
İzmir'de FETÖ soruşturmasında evli çift gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen evli çift gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen evli çift gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında D.K. ile eşi A.K'nin ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Bunun üzerine ikametlerinde gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Çiftin, daha önce FETÖ ile iltisaklı şirketlerde görev yaptıkları öğrenildi.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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