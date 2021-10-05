FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince kent merkezindeki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında örgütle irtibatlarını gösterir nitelikte deliller bulunduğu öne sürülen 2'si kadın 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

 Son dakika haberi | Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
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Haber: FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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