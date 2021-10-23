İZMİR'DE, EVİN İÇİNE KURULAN SERAYLA UYUŞTURUCU İMALATI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haberler
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İZMİR'DE, EVİN İÇİNE KURULAN SERAYLA UYUŞTURUCU İMALATI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde narkotik ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, evin içine çadır kurup sera haline getirildikten sonra uyuşturucu imalatı yapıldığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde narkotik ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, evin içine çadır kurup sera haline getirildikten sonra uyuşturucu imalatı yapıldığı ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, evin içine çadır kurulduğu, çadırın içine de sera düzeneği kurulduğu ve uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramada sera düzeneği ve kenevir bitkileri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K.K. ve S.N.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'DE, EVİN İÇİNE KURULAN SERAYLA UYUŞTURUCU İMALATI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İZMİR'DE, EVİN İÇİNE KURULAN SERAYLA UYUŞTURUCU İMALATI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İZMİR'DE, EVİN İÇİNE KURULAN SERAYLA UYUŞTURUCU İMALATI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

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