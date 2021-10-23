İzmir'de evde çadırda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çadır içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Buca'da tespit edilen adrese 14 Ekim'de baskın düzenleyen polisler, evin içinde büyük bir çadır kurulduğunu saptadı. Çadırın fermuarı açıldığında özel ışıklandırma ve havalandırma düzenekleriyle seraya dönüştürülen ortamdaki saksılarda çok sayıda Hint keneviri yetiştirildiği görüldü.

Evdeki M.K.K. ve S.N.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.