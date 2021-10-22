İzmir'de ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ fırsatı

İZMİR (DHA) - TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından İzmir Yenitepe'deki 141 Konut için 2 Kasım tarihinde açık artırma yapılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konutları yüzde 40 peşinat, 120 ay vadeli ödeme planıyla satın alma fırsatı bulacak.

Yurt genelinde gayrimenkul sektöründe önemli bir konut yükünü karşılayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat doğdu. Proje kapsamında İzmir Yenitepe'deki 141 konut açık artırma ile satışa sunulacak. 2 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan açık artırma, İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon'da ve İstanbul'da ise TOKİ Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Proje için yapılacak açık artırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek. Katılım şartlarını yerine getiren alıcılar, yapılacak açık artırmaya katılabilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konutları yüzde 40 peşinat, 120 ay vadeli ödeme planıyla satın alma fırsatı bulacak. Proje kapsamında alıcılar, 134 bin 705 TL peşinat ve bin 683 lira (KDV hariç) taksitten başlayan fiyatlarla kira öder gibi ev sahibi olacak.

Vatandaşlardan Muhammer Yaşar da "Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da ev fiyatları uçtu. Geçtiğimiz açık artırma satışlarını kaçırdım. Bu sefer erken davranayım istedim. Daireyi çok beğendim. Güzel malzeme kullanılmış, fiyatlar ve taksitler uygun. İzmir gibi bir yerde bu fiyatlara daire bulmak zor. Geçen sefer alamadım ama bu sefer inşallah alacağım. Depreme dayanıklı olması da benim için önemli" dedi.