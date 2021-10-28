İzmir'de elektronik sigara ve likitine yönelik operasyon

İZMİR (İHA) - İzmir'de, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan operasyon kapsamında elektronik sigara ve likitine yönelik iki iş yeri, dört imalathane ve dört araçta eş zamanlı olarak aranma düzenlendi, operasyonda 13 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İzmir'de, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan operasyon sonucunda, insan sağlığına ciddi olumsuz etkileri olan, uzun süreli kullanımında Kalp hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklara neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış, ülkemizde ithalatı, üretimi ve satışı yasak olan elektronik sigara ve likitine yönelik iki iş yeri, dört imalathane ve dört araçta eş zamanlı olarak arama düzenlendi. Aramalarda 99 adet elektronik sigara ve yedek parçası, 10 bin 522 adet elektronik sigara likiti, bin 93 likit ham maddesi, 3,5 ton elektronik sigara likiti yapımında kullanılan aroma, 7.69 litre nikotin, 221 bin 958 adet imalat malzemesi (etiket, şişe, şişe kapağı), 40 adet imalat malzemesi (nikotin ayarlama pipeti, şırınga, beher, sıvı doldurma makinesi) ele geçirildi. Operasyonda, 13 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - İZMİR