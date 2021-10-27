İzmir'de durdurulan bir araçtan uyuşturucu çıktı

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nce uygulamalar sırasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 5 ayrı poşet içinde toplamda 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içinde bulanan T.S. isimli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - İZMİR

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