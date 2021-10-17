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İzmir'de düğündeki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de düğündeki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

İzmir'in Bornova ilçesinde düğün salonunda akrabaların arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bornova ilçesinde düğün salonunda akrabaların arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033. Sokak'ta bulunan düğün salonunda meydana geldi. Alican Ö. ile Nursena C. çiftinin düğününde iddiaya göre damat tarafının husumetli olan akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavga gölge düşürdü. 1 yıl önce köylerinde bulunan bir tarlaya çekilen duvardan dolayı aralarında husumet oluşan iki aile düğünün sonlarına doğru tartıştı. Servet Daşdan (35), Uğur D., Nusret D. ve Cevat D. ile Yavuz Ö., Kenan Ö., Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y.'nin (30) karıştığı tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Davetlilerin korku ve panik içerisinde kaçmaya çalıştığı kavga sırasında Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö., Cevat D. ve damat Alican Ö. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri düğün salonunda güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Servet Daşdan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Servet Daşdan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Daşdan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Metal ve geri dönüşüm işiyle uğraştığı belirtilen evli ve 2 çocuk babası Daşdan'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kamera kayıtları inceleniyor

Olayın ardından inceleme başlatan ekipler, ilk olarak Hasan Ali Y.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kamera kayıtlarını titizlikle inceleme altına alan ekiplerin bir şüpheliyi daha gözaltına aldığı bildirildi. Ekiplerin düğün salonundaki kameraları incelemeye aldığı ve gözaltıların süreceği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de düğündeki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

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