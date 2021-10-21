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Drone ile trafik denetiminde 65 sürücüye ceza kesildi

AA - Haberler | Güncel

İzmir'de drone destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 65 araç sürücüsüne toplam 34 bin 228 lira para cezası kesildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de drone destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 65 araç sürücüsüne toplam 34 bin 228 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 08.00 - 18.00 saatlerinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 14'ü emniyet şeridini ihlal etmekten, 29'u emniyet kemeri takmamaktan, 13'ü geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmekten, 3'ü koruyucu başlık (kask) kullanmamaktan, 3'ü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2'si sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmaktan, 1'i muayenesiz araç kullanmaktan toplam 65 sürücüye 34 bin 228 lira trafik cezası kesildi.

Ekiplerin denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Drone ile trafik denetiminde 65 sürücüye ceza kesildi

Drone ile trafik denetiminde 65 sürücüye ceza kesildi

Drone ile trafik denetiminde 65 sürücüye ceza kesildi

Drone ile trafik denetiminde 65 sürücüye ceza kesildi
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