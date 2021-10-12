İzmir'de deprem mi oldu? Son dakika son depremler İzmir'de deprem! AFAD Kandilli depremler listesi
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İZMİR (Haberler.com) - İzmir'de deprem mi oldu? Son dakika son depremler İzmir'de deprem oldu mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ansızın meydana gelen sarsıntılar vatandaşları harekete geçiriyor. Her an tedbirli olmamız gerektiğini ifade eden küçük şiddetli depremler, büyük şiddetli depremlere karşı hazırlıklı olmanın mesajını veriyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haber le i vermeye devam ediyor.
Son dakika bilgileri arasında büyük bir deprem olduğuna dair detay bulunmuyor.