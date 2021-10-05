İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ - Haberler
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İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sahili, 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sahili, 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı.

Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti. Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.

Yürüyüş için sahile gelen Koral Özdemir (56), "Müsilaj olayının ardından hepimiz tedirginiz. İlk gördüğümde de müsilaj olabilir mi diye aklımdan geçirdim. Sonrasında deniz marulu olduğunu öğrendim. Çok etkileyici ve hoş olmayan bir görünümü var. Ne yazık ki çevremize düzgün bakmıyoruz. Elimize geçeni denize atıyoruz. Çöp kutusu bulamadığımda cebimde kağıtlarla gezen biriyim. Herkesin çevreye daha duyarlı olması gerekiyor" dedi.

'ÇOK ŞAŞIRDIM'

Deniz marullarının en kısa sürede temizlenmesi gerektiğini belirten İhsan Hacıoğlu (38), "Çevresel olarak hoş bir durum değil. Ara ara bunu yaşıyoruz. Ancak detaylı bir bilgim de yok. Müsilaja benziyor. Her sene İzmir Körfezi'nde yüzülebilecek söylentilerini duyuyoruz. Ancak bu şekilde nasıl yüzüleceğini de merak ediyorum. Umarım en kısa sürede temizlerler" diye konuştu.

Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünün altını çizen Zarife Ok (51) da "Pandemiden sonra ilk kez sahile geldim. Manzarayı görünce çok şaşırdım. Yanımdaki arkadaşıma müsilaj olup olmadığını sordum. Burası da kirlenmiş. Çok ilginç bir görüntü var. Bu durumları görünce üzülüyoruz" ifadesini kullandı.

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

İZMİR'DE DENİZ YEŞİLE BÜRÜNDÜ
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