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İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı.

İZMİR (AA) - İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıldönümü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene siyasi partilerin il başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Törenin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir İl Başkanı Recep Doğru ve beraberindekiler Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Valilik binası önünde Doğru, şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek veren Yavuz Selim Köşger'e teşekkür etti.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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