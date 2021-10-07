İzmir'de çöp kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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İzmir'de çöp kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
İzmir'de çöp kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ansızca Mahallesi'nden Kemalpaşa yönüne ilerleyen Şahin G. (31) idaresindeki 35 AHH 109 plakalı otomobil, Küplücealtı mevkisinde, karşı yönden gelen Kemalpaşa Belediyesine ait Hüseyin B'nin (38) kullandığı 35 PCG 30 plakalı çöp kamyonu ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve otomobil içinde sıkışan Şahin G, ekipler tarafından çıkarılarak Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin G, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çöp kamyonu sürücüsü Hüseyin B. gözaltına alındı.

Kaza sonrası gazetecilere açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, olayı üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Belediye olarak konuyu takip ediyoruz. Yaralanan vatandaşımıza acil şifalar dilerim." dedi.

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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