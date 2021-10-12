İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası - Haberler
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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır şekilde yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır şekilde yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Burak K, bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada taraf avukatları, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü ile müşteki Aycan K. yer aldı.

Aycan K'nin avukatı eylemin tasarlanarak işlendiği kanaatinde olduklarını belirterek "Bu nedenle kasten eşe yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilini eylemin bir anlık cinnet haliyle gerçekleştiğini belirterek "Müvekkilin öldürme kastı yoktur. Suç ağır haksız tahrik ile işlenmiştir." şeklinde savunma yaptı.

Heyet, indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi

Mahkeme heyeti son sözlerin ardından açıkladığı kararında, sanığın eşi Aycan K'ye yönelik "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, haksız tahrik maddesinin uygulanmasına yer olmadığına ve sanığın duruşmadaki hali, suçtan sonraki davranışları gözetilerek indirim uygulanmamasına karar verdi.

"Karardan mutluyum"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Aycan K. 1 yıldır mücadele verdiğini ve bu süreçte destekçisinin çok fazla olduğunu belirtti.

Adaletin yerini bulduğunu ve karardan mutlu olduğunu dile getiren Aycan K, "Şükürler olsun sanık ağır bir ceza aldı. Bu cezayı hak etmişti. Dilerim tüm insanlar için bu karar örnek olur ve kimse bunu yapmaya cesaret edemez." dedi.

Kararın sevindirici olduğunun altını çizen Aycan K'nın avukatı "Sanık 18 yıl hapis cezası aldı. Açıklanan mütalaada sanığın cezadan alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılması istenmişti. İstenilen de oldu. Bugün itibarıyla mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak bir cezaya hükmetti. Karar bizim için sevindiricidir. Hiçbir kadının yalnız yürümesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

İzmir'de 3 Kasım 2020'de Burak K, boşanma aşamasındaki eşini, çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Aycan K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Tutuklanan Burak K. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası - Haberler
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